Melih Gökçek’ten, çocuk evlerini kapatan Mansur Yavaş’a sert tepki: Tasarrufunuz batsın!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çocuk evlerini kapatması sebebiyle sert tepki gösterdi. Gökçek yaptığı paylaşımda, “Dilerim çocukların ahı, büyüklerin bedduası sizi helak eder!” dedi.

“Senin İngiltere ve Rusya gezine yaptığın masraf, bu çocukların bir yılına yeter”

Çocuk evleri sayesinde birçok yetimin yetiştirildiğini ve evlendirildiğini belirten Gökçek, Yavaş’a şu sözlerle seslendi: “Ankara Büyükşehir’den inanılmaz uygulama: Mansur Yavaş’ın Talimatıyla ‘Çocuk evleri’ kapatıldı. Birçok yetim kızımız ve erkek evladımız ayrı ayrı evlerde kalıyor, çocukları ilkokuldan üniversite bitinceye kadar yetiştiriyor ve sonunda evlendiriyorduk. Mansur Yavaş bu evleri tasarruf gerekçesi ile kapatıyor. Yetim çocuklara 9 Ağustos’a kadar evleri terk etmeleri için tebligat yapıldı. Sizde vicdan ve merhamet yok mu? Tasarrufunuz batsın!

Dilerim çocukların ahı, büyüklerin bedduası sizi helak eder. Sn. Mansur Yavaş, senin İngiltere ve Rusya gezine yaptığın masraf, bu çocukların bir yılına yeter. Vicdan… Vicdan… Vicdan…”