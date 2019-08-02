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Melih Gökçek’ten, çocuk evlerini kapatan Mansur Yavaş’a sert tepki: Tasarrufunuz batsın!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çocuk evlerini kapatmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren Melih Gökçek, “Sizde vicdan ve merhamet yok mu? Tasarrufunuz batsın!” ifadelerini kullandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:55
Melih Gökçek’ten, çocuk evlerini kapatan Mansur Yavaş’a sert tepki: Tasarrufunuz batsın!

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çocuk evlerini kapatması sebebiyle sert tepki gösterdi. Gökçek yaptığı paylaşımda, “Dilerim çocukların ahı, büyüklerin bedduası sizi helak eder!” dedi.

“Senin İngiltere ve Rusya gezine yaptığın masraf, bu çocukların bir yılına yeter”

Çocuk evleri sayesinde birçok yetimin yetiştirildiğini ve evlendirildiğini belirten Gökçek, Yavaş’a şu sözlerle seslendi: “Ankara Büyükşehir’den inanılmaz uygulama: Mansur Yavaş’ın Talimatıyla ‘Çocuk evleri’ kapatıldı. Birçok yetim kızımız ve erkek evladımız ayrı ayrı evlerde kalıyor, çocukları ilkokuldan üniversite bitinceye kadar yetiştiriyor ve sonunda evlendiriyorduk. Mansur Yavaş bu evleri tasarruf gerekçesi ile kapatıyor. Yetim çocuklara 9 Ağustos’a kadar evleri terk etmeleri için tebligat yapıldı. Sizde vicdan ve merhamet yok mu? Tasarrufunuz batsın!

Dilerim çocukların ahı, büyüklerin bedduası sizi helak eder. Sn. Mansur Yavaş, senin İngiltere ve Rusya gezine yaptığın masraf, bu çocukların bir yılına yeter. Vicdan… Vicdan… Vicdan…”

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:55
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Melih Gökçek

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  • nasıl hesap vereceksiniz hiçmi kimi kim desteklediğinimide görmüyosunuz 100 sene sonra neyapacaksınıznasıl hesap vereceksiniz hiçmi kimi kim desteklediğinimide görmüyosunuz 100 sene sonra neyapacaksınız22 dk önce
    namazlı niyazlılar oyetim ler sokaktakalırda kötüyoladüştüğünde cehenemliklerin başındasınız aksini idaeden varsa delikalıysa yazsın
  • mutmainemutmaine31 dk önce
    Her konuyayazan saftirikleri göremezsin buralarda , Vicdan tatile çıktı
  • mustafamustafa31 dk önce
    eğer gerçekse iki kızı var ikiside kraliçeler gibi yaşıyor ne bilecek yetimin öksüzün ne çektiğini
  • İbrahimİbrahim35 dk önce
    Essebebi kel fail(sebep Olan yapan gibidir)Mansur'un yaptıgı her icraata ona oy verenler de mahşere kadar sorumlulardır.Alnı secdeye varıp da bu zihniyete oy verenler.Bu çocukların ahı sizi de bulacakDeğdi mi?

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