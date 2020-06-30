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Gündem

Melih Gökçek'ten çirkin saldırılara sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, dördüncü bebeklerini kucağına aldıklarını duyurmalarının ardından CHP'liler tarafından sosyal medya üzerinden çirkin hakaretlere ve iftiralara maruz kaldı. Albayrak ailesine yönelik yapılan çirkin saldırıya tepki gösteren Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Seviyesizleşmeyin" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:11:00 -
Melih Gökçek'ten çirkin saldırılara sert tepki

Eşi Esra Albayrak ile dördüncü çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" demişti.

Bu müjdeli haberi duyuran Bakan Albayrak'ın tweeti sonrasında çoğu kişi bebeğin dünyaya gelişini tebrik ederken CHP'li kemalist kesimler Albayrak ailesine ve yeni dünyaya gelen çocuklarına ağza alınmayacak hakaretler etmişti. Bu şahıslar sadece hakaret etmekle kalmamış aynı zamanda Bakan Albayrak ve ailesine çok çirkin iftiralarla saldırılmıştı.

"Seviyesizleşmeyin"

Hakaret ve iftiralara tepkiler sürerken Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter üzerinden Albayrak ailesine destek verdi.

Gökçek, yaptığı paylaşımda "Berat Albayrak'ın yeni evladının dünyaya gelmesi münasebetiyle bazı hadsizler aile hakkında ağza alınmayan şerefsizce tweetler atmışlardır. Bir kişiyi sevmeyebilirsiniz ona olan düşmanlığınız nedeniyle ailesine hakaret etmenize hakkınız yoktur. Seviyesizleşmeyin" ifadelerini kullandı.

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