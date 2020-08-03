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Siyaset

Melih Gökçek’ten CHP’yi karıştıracak anket! Dikkat çeken sonuçlar

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce’nin partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi arasında sosyal medyada anket yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:51:00 -
Melih Gökçek’ten CHP’yi karıştıracak anket! Dikkat çeken sonuçlar

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’li Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddiaları sonrası sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni parti iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." dedi.

Melih Gökçek, yeni parti iddiaları sonrası twitter hesabında bir anket yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin arasında anket yapan Gökçek sonuçları paylaştı.

Melih Gökçek:

Muharrem İncenin parti kurması halinde ne yapabileceğine dair anket neticelendi. Twitter aleminin yoğun katılımı dolayısıyla teşekkür ediyorum. İnce’nin Kılıçdaroğlu’ndan daha çok oy alacağına dair kanaat %44… Kılıçdaroğlu’nun korkması için bu anket yeterli neden.

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