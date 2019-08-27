Melih Gökçek’ten CHP’ye sert tepki: PKK'ya ses çıkaramayanlar bu ülkenin insanı olamazlar

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Sıcaklık, zaman ve rüzgar faktörlerini gözetip planlayarak gerçekleştirilen orman yangınlarının PKK tarafından üstlenilmesinin ardından CHP ve HDP algı operasyonunu sonlandırıp derin bir sessizliğe büründü. Devletin yangın söndürme şirketleriyle anlaştığı ve belli uçuş süresini taahhüt ettiği söylemiyle ormanları devletin yaktığını iddia ederek algı oluşturmaya çalışan CHP ve HDP’nin, yangınları PKK’nın üstlenmesinin ardından sessizliğe bürünmesine Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medyadan tepki gösterdi.

Gökçek yaptığı paylaşımında, “PKK orman yangınlarını üstlendi. CHP’den, HDP’den çıt yok. Yazıklar olsun… Sırf seçimlerde PKK desteği kesilmesin diye çıtlarını çıkarmayanlar bu ülkenin insanı olamazlar. CHP’ye oy veren vatandaşlarımız, tepkiniz olmayacak mı?” ifadelerini kullandı.