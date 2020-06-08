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Siyaset

Melih Gökçek’ten büyük vurguna sert çıkış: Neredesin Portakal, neredesin Küçükkaya?

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından CHP’lilerin maske vurgunuyla ilgili paylaşım yaptı. Gökçek, ‘Vurgun kesin. Hiçbir CHP’liden zerre özeleştiri duydunuz mu? Neredesin Portakal? Neredesin İsmail Küçükkaya?’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:31:00 - 2020-06-08 12:35:00
Melih Gökçek’ten büyük vurguna sert çıkış: Neredesin Portakal, neredesin Küçükkaya?

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından koronavirüs salgınını fırsat bilerek maske vurgunu yapan CHP’lilere tepki gösterdi.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer maskenin tanesini 0.90 TL‘ye,  İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise 2.89 TL’ye alması vatandaşları çileden çıkardı.

Melih Gökçek, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer maskenin tanesini 0.90 TL‘ye (doksan kuruş) aldı. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu 2.89 TL’ye (iki lira seksendokuz kuruş) aldı. Vurgun kesin. Hiçbir CHP’liden zerre özeleştiri duydunuz mu? Neredesin Portakal? Neredesin İsmail Küçükkaya?

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