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Gündem Melih Gökçek'ten bomba "Hawking" videosu: Öbür taraf nasıl?
Gündem

Melih Gökçek'ten bomba "Hawking" videosu: Öbür taraf nasıl?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2008'de yaşamını yitiren ve ateist olarak bilinen ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mum heykeliyle video çekti. Melih Gökçek'in o anları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 13:57:00 -
Melih Gökçek'ten bomba "Hawking" videosu: Öbür taraf nasıl?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2008'de yaşamını yitiren ve ateist olarak bilinen ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mum heykeliyle video çekti. Melih Gökçek'in o anları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Rabbimi inkar ediyordun, ne oldu?"

Gökçek'in konuşmasında, "Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi? Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun. Hadi bakalım." ifadeleri yer aldı.

"Kendisine bir şeyler sordum, gıkı çıkmadı"

Gökçek, videoyu paylaşırken de şu notu yazdı: "Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekan yapıp Türkiye'ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum. Gıkı çıkmadı."

 

 

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