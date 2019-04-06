Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir hesap yaparak İstanbul'da kazananın Binali Yıldırım'ın olacağını söyledi.06 Nisan 2019 Cumartesi 01:27
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul'da açıklanan son rakamlar sonrası Binali Yıldırım'ın seçimleri kazanacağını ileri sürdü.
Melih Gökçek, AK Parti'nin son paylaştığı İstanbul'daki oy oranları üzerinden yeni bir hesap yaptı. Gökçek'e göre oyların tamamının sayılması halinde aradaki fark kapanır ve Binali Yıldırım seçimleri kazanır.
Gökçek, twitter'dan yaptığı oy hesabında Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağını ileri sürdü. Gökçek'e göre İstanbul'da tüm oyların sayılması gerekiyor.
İşte Gökçek'in yaptığı o hesap;
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