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Melih Gökçek'ten Bekir Coşkun'a: Dersine iyi çalışmalı

Atatürk'ün Ankara'ya Keklikpınarı'ndan girdiği ve Melih Gökçek'in Atatürk'ün Ankara'ya girdiği bu yere de ima amaçlı 'kol saati' koyduğu iddiasında bulunan Sözcü Yazarı Bekir Coşkun'a, Melih Gökçek'ten cevap geldi. Gökçek, Coşkun'a; "Atatürk adına konuşuyorsan dersine iyi çalışmalısın' dedi.

18 Nisan 2019 Perşembe 19:58
Melih Gökçek'ten Bekir Coşkun'a: Dersine iyi çalışmalı

 Taha Emre ÖZDEMİR   Yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Melih Gökçek, Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un 'kolsaati' iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Bekir Coşkun için, "Atatürk adına konuşuyor ama Atatürk'ün Ankara'ya nereden girdiğini bilmiyor." diyen Gökçek; "Atatürk'ün Ankara'ya girdiği yer Dikmen Tepesi'ndedir. Orada da her sene tören düzenlenir. Zaten orada, Atatürk'ün Ankara'ya girişi ile ilgili heykel de bulunmaktadır. Halk, Atatürk'ü, Genelkurmay Başkanlığının önünde değil, Keklikpınar'da karşılamıştır." ifadelerini kullandı.

'Coşkun, Mansur Yavaş'tan sökme sözü almıştı'

Melih Gökçek, Sözcü Yazarı Coşkun'un ortaya attığı "kol saati"nin sökülme sebebini ise; "Bekir Coşkun, Mansur Yavaş'a adaylığı sürecinde; 'Atatürk Ankara'ya Melih Gökçek'in 'kol saati' yaptırdığı yerden girdi. Bu saatin kötü manası var.' diyor ve Mansur Yavaş'tan başkan seçilirse o saati sökme sözü alıyor. Mansur Yavaş da seçimi kazanarak başkan olunca kol saatini söktürüyor." sözleriyle açıkladı.

Coşkun'un iddiası

Bekir Coşkun, 'kol saati' başlıklı köşe yazısında, Atatürk'ün Ankara'ya Genelkurmay Başkanlığı ile TBMM arasındaki kavşaktan girdiğini aktarmıştı. Coşkun yazısında, "Şimdiki Genelkurmay Başkanlığı ile TBMM arasındaki kavşak... AKP belediyeciliği; şehrin her yerine saat kulesi koyuyoruz diye, Atatürk'ün Ankara'ya girdiği yere de 'kol saati' koydular. Her sabah işe giderken o kol saatini görüyorum... Halk arasında kol saatinin anlamını burada yazamam." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:58
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Sözcü gazetesi
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. Bekir Coşkun
  6. TBMM

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