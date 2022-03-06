Melih Gökçek'le Ümit Özdağ çok fena kapıştı
Zafer Partisi'nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Suriyeli gelinlere çeyiz yardımı yapmasını eleştirip, "Bunların arkasında namaz kılınmaz" dedi. Melih Gökçek'ten ise "Bu Diyanet'e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun" cevabı geldi.
Zafer Partisi'nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Suriyeli gelinlere çeyiz yardımı yapmasını eleştirip, "Bunların arkasında namaz kılınmaz" dedi. Melih Gökçek'ten ise "Bu Diyanet'e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun" cevabı geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, BBN Türk'te Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programına katıldı. Diyanet'in Suriyeli genç kızlara çeyiz yardımı yapmasını eleştirip, "Yav sizin arkanızda namaza durmak günah be!" diye tepki gösterdi.
Ümit Özdağ'ın Diyanet'e yönelik eleştirilerine eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek yanıt verdi. Melih Gökçek, Özdağ'ın o sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayıp, "Bu Diyanet'e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun. Vasiyet et namazını kılmasınlar" dedi.