Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı, geçti
Melih Gökçek'in Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in karşı karşıya geldiği fotoğrafa yaptığı yorum, sosyal medyayı salladı. Gökçek, yorumunda "Fotoğrafla da gol yenir miymiş? İşte tipik örneği" ifadelerini kullandı.23 Kasım 2018 Cuma 17:55
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 senesi bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sunum öncesi komisyona gelen milletvekilleriyle selamlaştı.
Karşı karşıya geldiler
Bakan Albayrak bu esnada CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ile Berat Albayrak komisyonda karşı karşıya geldi. Sözcü gazetesi fotomuhabiri Yavuz Alatan o anı görüntüledi.
GGökçek'ten bomba yorum
Fotoğrafı Twitter'dan paylaşan Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek "Fotoğrafla da gol yenir miymiş? İşte tipik örneği..." yazdı.
İşte Gökçek'in o paylaşımı;
Melih Gökçek'ten, Bakan Albayrak ve Abdüllatif Şener'in Fotoğrafına İlginç Yorum" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/melih-gokcekten-bakan-albayrak-ve-abdullatif-senerin-fotografina-ilginc-yorum-176f2d.jpg" alt=""/>
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