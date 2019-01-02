Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!

AK Parti, dün Ankara ilçelerinde belediye başkan adaylarını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törenle açıkladı. 25 ilçededen 3'ünde aday çıkarmayan AK Parti, 2014 seçimlerinde MHP'nin kazandığı Polatlı ve Etimesgut'u MHP'ye bıraktı. AK Parti'nin elinde olan Gölbaşı da ittifak görüşmeleri kapsamında MHP'ye bırakılırken, AK Parti'nin aday çıkarmadığı ilçe sayısı 3 oldu.

Gökçek'in sağ kolu aday gösterildi

Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte çalışan, ancak bir süre önce 'destek' twitlerini sildiği için aralarının açıldığı yorumları yapılan Melih Gökçek'e yakın isimlerden Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Veysel Tiryaki'nin yerine Altındağ'dan aday gösterildi. Gökçek'le yıllardır arasının iyi olmadığı kulislerde konuşulan Turgut Altınok ise Keçiören'den aday oldu. AK Parti, Akyurt ile Çankaya'dan kadın aday gösterdi.

Mustafa Tuna adaylık istememiş

Melih Gökçek'in istifa etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen Mustafa Tuna'nın Keçiören ya da Mamak'tan aday yapılabileceği beklentisi dile getiriliyordu. Ancak Tuna'nın hiçbir görev istemediğini belirtmesi üzerine aday gösterilmediği öğrenildi.