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Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde sağ kolu olarak bilinen Asım Balcı, Altındağ'dan aday gösterildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:28
Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!

AK Parti, dün Ankara ilçelerinde belediye başkan adaylarını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törenle açıkladı. 25 ilçededen 3'ünde aday çıkarmayan AK Parti, 2014 seçimlerinde MHP'nin kazandığı Polatlı ve Etimesgut'u MHP'ye bıraktı. AK Parti'nin elinde olan Gölbaşı da ittifak görüşmeleri kapsamında MHP'ye bırakılırken, AK Parti'nin aday çıkarmadığı ilçe sayısı 3 oldu.

Gökçek'in sağ kolu aday gösterildi

Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte çalışan, ancak bir süre önce 'destek' twitlerini sildiği için aralarının açıldığı yorumları yapılan Melih Gökçek'e yakın isimlerden Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Veysel Tiryaki'nin yerine Altındağ'dan aday gösterildi. Gökçek'le yıllardır arasının iyi olmadığı kulislerde konuşulan Turgut Altınok ise Keçiören'den aday oldu. AK Parti, Akyurt ile Çankaya'dan kadın aday gösterdi.

Mustafa Tuna adaylık istememiş

Melih Gökçek'in istifa etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen Mustafa Tuna'nın Keçiören ya da Mamak'tan aday yapılabileceği beklentisi dile getiriliyordu. Ancak Tuna'nın hiçbir görev istemediğini belirtmesi üzerine aday gösterilmediği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:28
  1. AK Parti
  2. Ankara
  3. belediye başkan adayları
  4. Cumhurbaşkanı
  5. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Ankara Spor Salonu
  8. MHP
  9. Gölbaşı
  10. Mehmet Özhaseki
  11. Melih Gökçek
  12. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı
  13. Veysel Tiryaki
  14. Altındağ
  15. Turgut Altınok
  16. Çankaya
  17. Akyurt
  18. Mustafa Tuna
  19. Keçiören
  20. Mamak

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