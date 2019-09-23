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Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mansur Yavaş'ın işten çıkarmalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 19:17

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, mevcut başkan CHP'li Mansur Yavaş'ın işçi kıyımına tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş'ın 'namussözü' verdiği görüntüleri paylaşan Gökçek, 'Herişçiatılışındabuvideolarıgöstermeyedevamedeceğim...' dedi.

Melih Gökçek, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan video paylaşımına şu notları düştü:

Mansur Yavaş 60 kişinin işine son verdi...

Kılıçdaroğlu ve Yavaş işçiye namus sözü vermilerdi...

Her işçi atılışında bu videoları göstermeye devam edeceğim...

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 19:17
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Melih Gökçek
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP

YORUM YAZ

  • SadeddinSadeddin13 dk önce
    Deli birinin her yapacağına kim kefil olur?Yalancı birinin yalanına kim inanır?N.......suz birinin namus sözüne kim inanır?Ancak ya deli olacak,ya yalancı olacak, veyahut n......suz olacak
  • Omar Omar 19 dk önce
    ........lardan namus sözü beklenmez.
  • İşsiz İşsiz 20 dk önce
    Onu bunu bırak da niye işten çıkarıldın?

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