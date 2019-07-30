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Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap

35 yaşın altındaki Suriyeli erkeklerin silah altına alınıp eğitilerek Suriye'ye gönderilmesini gerektiğini söyleyen Melih Gökçek'e TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı AK Partili Atay Uslu, cevap verdi. Uslu, "Suriyelilerin orada kendileri için savaşmaması söz konusu değil" dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 15:44
Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyon Başkanı AK Partili Atay Uslu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı eski Melih Gökçek'in "35 yaşın altında, eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa cepheye gönderilmeli" önerisine yanıt verdi. Uslu, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesine değinerek "Suriyelilerin orada kendileri için savaşmaması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya MilletvekiliAtay Uslu, Melih Gökçek'in önerisine yanıt verdi.

ÖSO'nun mücadelesini hatırlattı

Sputnik'in haberine göre Uslu, şunları söyledi:

"Özgür Suriye Ordusu şu anda o bölgede kendisiyle ilgili, kendi bağımsızlığı ve özgürlüğüyle ilgili çalışma yapıyor. 2004 yılından itibaren bugüne kadar yaklaşık 80 bir ÖSO mensubu şehit oldu, 250 bir ÖSO mensubunun gazi oldu, engelli hale geldi. Yani Suriyelilerin orada kendileri için savaşmaması söz konusu değil. ÖSO oradaki terör unsurlarıyla da farklı unsurlarla da savaşı devam ettiriyor. Onun dışındaki soruları bu kişilerin kendilerine sorabilirsiniz."

Melih Gökçek 'kanıma dokunuyor' dedi ve ekledi: Eli silah tutan cepheye gönderilmeli

Melih Gökçek, ne demişti?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kişisel Twitter hesabında Suriyelilerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni bir politika şart. Türkiye'de yaşayan 35 yaşın altında eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'de kurulacak kamplarda askeri eğitime alınmalı ve Suriye cephesine gönderilmeli."

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:44
  1. Antalya
  2. Atay Uslu
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Özgür Suriye Ordusu
  5. ÖSO

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