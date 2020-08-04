Melih Gökçek'in Diriliş Ertuğrul paylaşımı olay oldu

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Türkiye dizi tarihinin en büyük yapımlarından biri olan Diriliş Ertuğrul'dan paylaştığı bir sahne sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Dizide Ertuğrul Bey'in nasıl bir düşman istediğine ilişkin tanımlama yaptığı sahneyi paylaşan Melih Gökçek, "Ertuğrul Gazi düşmanının çeşitlerini anlatıyor. Birebir bugünü anlatmış. Dünkü fitneciler neyse bügünküler de içimizde. İhaneti kendilerine meslek edinen içimizdeki günümüz Saadettin köpeklerinden de kurtulmadıkça huzur yok" dedi.