  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Melih Gökçek'in Diriliş Ertuğrul paylaşımı olay oldu

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinin meşhur bir sahnesi paylaşarak flaş bir göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:45:00 - 2020-08-04 11:51:52

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Türkiye dizi tarihinin en büyük yapımlarından biri olan Diriliş Ertuğrul'dan paylaştığı bir sahne sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Dizide Ertuğrul Bey'in nasıl bir düşman istediğine ilişkin tanımlama yaptığı sahneyi paylaşan Melih Gökçek, "Ertuğrul Gazi düşmanının çeşitlerini anlatıyor. Birebir bugünü anlatmış. Dünkü fitneciler neyse bügünküler de içimizde. İhaneti kendilerine meslek edinen içimizdeki günümüz Saadettin köpeklerinden de kurtulmadıkça huzur yok" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı