Melih Gökçek’in bu paylaşımı rekor kırıyor! Hangi Kemal?
Seçim günü yaklaştıkça sosyal medyada bazı paylaşımlar dikkat çekiyor. Melih Gökçek’in Instagram’dan yayımladığı “Hangi Kemal” paylaşımı rekor kırıyor.
Melih Gökçek’in Instagram’dan yaptığı paylaşım en çok izlenenler arasında yerini aldı. Gökçek yaptığı paylaşımın altına “Bir siyasetçi eğer karikatüristlerin elinde böyle maskaraya dönmüşse o siyasetçinin siyasi hayatı bitmiştir” diye yazdı.
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Sokaktaki kadın bir konuştu sosyal medya sallandı. Boşuna konuşuyorsunuz boşuna, Türkiye gibi…
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