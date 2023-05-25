  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'dan Türkiye ve doğal gaz açıklaması

Bakan Soylu: “Bu seçimin şifresi şudur” dedi ve ekledi

Türkiye'ye çok kötü haber! Ülkemize mi yönlendirildiler? Önlerine ne çıkarsa yok edip ilerliyorlar

İmamoğlu geldiğinden beri bu hep oluyor! İstanbul'da tramvayda korkutan yangın

Hulki Cevizoğlu 2. tur için rakam verdi: Kılıçdaroğlu bu oyu alırsa öpsün başına koysun

14 Mayıs'ın seçim sonucunu bilen anketçi Hakan Bayrakçı 'İş bitti' diyerek duyurdu: Yüzde 53 oy alacak

Oğuzhan Uğur’un programında baltayı taşa vurdu! Bay bay Kemal o sorulara çelişkili yanıtlar verdi

Kılıçdaroğlu başörtüsüne hakaret ettiğini böyle kabul etti!

Böyle olur Bay Kemal ve arkadaşlarının hizmeti! Türkiye’nin en pahalısı CHP’den

7'li koalisyonda deprem! AK Parti'ye destek verme kararı aldılar
Sosyal Medya Melih Gökçek’in bu paylaşımı rekor kırıyor! Hangi Kemal?
Sosyal Medya

Melih Gökçek’in bu paylaşımı rekor kırıyor! Hangi Kemal?

Yeniakit Publisher
2023-05-25 16:06:00 - 2023-05-25 16:44:16

Seçim günü yaklaştıkça sosyal medyada bazı paylaşımlar dikkat çekiyor. Melih Gökçek’in Instagram’dan yayımladığı “Hangi Kemal” paylaşımı rekor kırıyor.

Melih Gökçek’in Instagram’dan yaptığı paylaşım en çok izlenenler arasında yerini aldı. Gökçek yaptığı paylaşımın altına “Bir siyasetçi eğer karikatüristlerin elinde böyle maskaraya dönmüşse o siyasetçinin siyasi hayatı bitmiştir” diye yazdı.

Sokaktaki kadın bir konuştu sosyal medya sallandı. Boşuna konuşuyorsunuz boşuna, Türkiye gibi…
Sokaktaki kadın bir konuştu sosyal medya sallandı. Boşuna konuşuyorsunuz boşuna, Türkiye gibi…

Sosyal Medya

Sokaktaki kadın bir konuştu sosyal medya sallandı. Boşuna konuşuyorsunuz boşuna, Türkiye gibi…


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23