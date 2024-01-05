Melih Gökçek'in avukatı Mehmet Ali Alan'dan Tevhid sancağı çıkışı! İsmail Aydemir'i gönüllü savunacak

Taha Emre ÖZDEMİR Ankara

Filistin'e destek, şehitlere rahmet, İsrail'e lanet mitinginden dönerken elindeki Tevhid sancağı gerekçe gösterilerek Ege Akersoy'un saldırısına uğrayan İsmail Aydemir'e bir destek de merhum Necmettin Erbakan Hoca ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem avukatlığını yapan, 28 Şubat zulmüne karşı direnişin önemli isimlerinden avukat Mehmet Ali Alan'dan geldi.

Alan, İsmail Aydemir'i yumruklayan Ege Akersoy'a destek verenlere tepki gösterdi.

Fatih Altaylı'nın şiddeti meşrulaştıran skandal mesajını eleştiren Mehmet Ali Alan, "Fatih Altaylı diyor ki 'eline sağlık'. Bu ne demek?" diye sordu.

"Sol basının tamamı Ege Akersoy'u kutluyor, burnu kırılan adama sahip çıkan yok" diyen Mehmet Ali Alan, "Ankara ve İstanbul baroları sol zihniyetin elinde olduğundan bir suçluyu överek, suçluya, "seni bedavaya savunacağız' diyorlar" ifadelerini kullandı.

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Avukat Alan, "Ben de İsmail Aydemir'i savunmayı bedava kabul ediyorum." dedi.

Akit aracılığıyla Aydemir ile telefonda görüşen Mehmet Ali Alan, gönüllü olarak avukatlığını yapıp onu savunmak istediğini söyledi. İsmail Aydemir Alan'ın ilgisine teşekkür etti.