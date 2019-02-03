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Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, twitter hesabından isim vermediği bir gazeteciye yüklendi.

03 Şubat 2019 Pazar 18:24
Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden oldukça sert bir mesaj paylaştı.

"Gazeteci kılığındaki kripto"

Kime cevaben yazıldığı bilinmeyen twetinde Gökçek, “Bugün FETÖ’ye uşaklık yapan bir gazeteci kılığındaki kripto Ankara Belediyesinde benim FETÖ'cü olduğumu imaya çalışmış. Bak koçum! Ölçü burada.. Kafaya bunu sokacaksın..” şeklinde ifadeler kullandı.

"Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."

Melih Gökçek'in twetin altına iliştirdiği görselde ise, "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik, ta ki ülkeye ihanet ettiğini öğrenene kadar. CHP ise nefret ederdi FETÖ'den, ta ki hain olduğunu öğrenene kadar" ifadeleri dikkat çekti. 

İşte Melih Gökçek’in o paylaşımı…


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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 18:24
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. FETÖ
  4. Fetullah Gülen
  5. Twitter
  6. flaş sözler
  7. CHP

YORUM YAZ

  • halit yusufoğluhalit yusufoğlu28 dk önce
    Bence melih gökçek beye 25 yıldır duyulan güven vardır ve böyle bir deneyim herkesin faydalanacağı bir belediyecilik kitabınakonu olabilir.bu şekildeki polemiklere girmekten daha çok yakışır.Gönlümüzün başkanına...
  • serkan Başaserkan Başa31 dk önce
    Başka ''hoca'' bilenler içeride. Fakat onca yardım ve desteğine rağmen sen niye dışarıdasın
  • BekirBekir39 dk önce
    Git emekliliğin tadını çıkar,gençlere yol ver
  • AydınAydın49 dk önce
    Melih Başkan iyisin hoşsun da, gereksiz çıkışlar yapıyorsun. Şu sıralar senin sivri açıklamalar yapıp gündem oluşturman doğru değil. Aday gösterilmemeyi hazmedemediğin belli ama yetmez mi, kaç yıl görev yapıp devletin tüm imkanlarından da faydalandın. Hizmetlerin için de teşekkür ederiz. Başka insanlara da hizmet etme fırsatı vermek lazım. Ne yani memlekette başka babayiğit yok mu ?
  • görkemgörkem54 dk önce
    sen Feto' yu hoca bilirdin ama onu takmayanlar da o kadar coktu ki.. sen senin gibiler o takmayanlari, komünist, hain, din düsmani olarak itham ediyordunuz..
  • DayıDayı58 dk önce
    Doğru demiş.
  • selim ustaselim usta59 dk önce
    güzel kapak yapmis Melih bey

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