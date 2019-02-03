Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden oldukça sert bir mesaj paylaştı.

"Gazeteci kılığındaki kripto"

Kime cevaben yazıldığı bilinmeyen twetinde Gökçek, “Bugün FETÖ’ye uşaklık yapan bir gazeteci kılığındaki kripto Ankara Belediyesinde benim FETÖ'cü olduğumu imaya çalışmış. Bak koçum! Ölçü burada.. Kafaya bunu sokacaksın..” şeklinde ifadeler kullandı.

"Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."

Melih Gökçek'in twetin altına iliştirdiği görselde ise, "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik, ta ki ülkeye ihanet ettiğini öğrenene kadar. CHP ise nefret ederdi FETÖ'den, ta ki hain olduğunu öğrenene kadar" ifadeleri dikkat çekti.



