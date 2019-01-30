Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son yapılan anket sonuçlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.30 Ocak 2019 Çarşamba 10:32
AK Parti'nin Ankara Büyükeşhir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye desteğini açıklayan Melih Gökçek, CHP'nin anket sonuçlarını açıkladı.
Melih Gökçek yaptığı açıklamada, "Bu satırları yazarken söylediğimi propaganda kabul edeceksiniz. Şerefimle temin ederim ki Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ile ilgili önündeki bir önceki anketle, yeni anket arasında Yavaş'ın puanının 4 puan düştüğü gözüküyor" dedi.
"Haydi Ankara"
Gökçek, Ankara halkına seslenerek, "Hadi Ankara, her hafta Mehmet Özhaseki'ye iki puan ekleyeceğiz" dedi.
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