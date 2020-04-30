Melih Gökçek paylaştı! 'Yazıklar olsun, çapsızlar'

yeniakit.com.tr Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'nın tavanları küf tutmuş Halk Ekmek fabrikasının görüntülerini paylaştı.

'AnkaraTakipte' isimli sosyal medya hesabının "Ankara Büyükşehir Belediyesi... Yine Halk Ekmek Fabrikası. Tavandaki küfler ekmeklerin üzerine düşüyor. Kasalar temizlenmiyor. Kuş pislemiş aynı kasa sevkiyatta kullanılmaya devam etmiş. Rezalet." şeklindeki paylaşımını alıntılayan Gökçek, duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Çapsızlar"

"Tavanlar çürümüş... Bakımsızlık diz boyu... 1 yılda Halk Ekmeği bu hale getirdiler. Yenileyin tavanları... Yenileyin ekmek kasalarını... Bu size Ankaralı'nın emri... Halk Ekmek büfelerine gelen kasaları fotoğraflayın. Teşhir edip düzelttirelim. Yazıklar olsun... Çapsızlar..."

Halk Ekmek fabrikasının sevkiyat bölümünü de paylaşan Gökçek, şunları kaydetti:

"Ben Ankara'ya böyle bir miras bırakmadım. Bu ne rezalet... Bu pisliği gören şimdi nasıl içine sinip ekmek alacak? Bir senede Halk Ekmek'te 4 Genel Müdür değişti. Seçim öncesi Mansur Yavaş, 'kadrolarım hazır' diyordu. Çapsızlıkta zirve yaptılar."

İşte Gökçek'in tweetleri ve ilgili fotoğraflar: