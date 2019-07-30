Melih Gökçek paylaştı, Twitter karıştı! "İçimizdeki kripto FETÖ'cü defolup gitti" AK Parti ve diğer siyasi partilerin içindeki kripto FETÖ'cülere değinen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, gündemi sarsacak bir paylaşım yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twiter hesabından gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşımda bulundu. "Kripto FETÖ'cü aramızdan defoldu gitti" AK Parti ve diğer siyasi partilerin içindeki kripto FETÖ'cülere değinen Melih Gökçek, "Ben bu şarlatanın kripto olduğunu ve kripto patron ve patroniçesinin AK Parti içinde olduğunu söyledim durdum... İnanmayanlar çıktı.. Şimdi gerçek yüzünü gösterdi. Okuyun; Kripto FETÖ’cü aramızdan defoldu gitti, kurtulduk. Darısı içimizdeki (patron ve patroniçe) kripto FETÖ’cülere." ifadelerini kullandı. İşte Melih Gökçek 'in o paylaşımı...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.