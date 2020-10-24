Melih Gökçek paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ermeni vatandaşları askere böyle götürülüyor
Dağlık Karabağ bölgesinde darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan, cepheden kaçan askerlerin yerini doldurmak için uyguladığı yöntem Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek tarafından böyle paylaşıldı.
ABB eski Başkanı Melih Gökçek’in paylaştığı Ermeni vatandaşlarına yapılan muamele sosyal medyada çok ses getirdi.
Ermenistan kolluk kuvvetleri tarafından zorla arabaya bindirilip askere götürülmeye çalışılan vatandaşın görüntüleri infiale neden oldu. Polislerin artık gençleri sokaktan toplayıp cepheye götürmesi durumun Ermenistan için ne kadar sıkıntılı olduğunu gösterdi.
İşte Melih Gökçek'in paylaşımı;