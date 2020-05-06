Melih Gökçek paylaştı! Mansur Yavaş'tan CHP'lileri çıldırtacak sözler

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP'ye 'çete' dediği görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Gökçek'in ortaya çıkardığı videoda; 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş'i referans aldıklarını sık sık dile getiren ve hatta mezarını ziyaret eden CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin belediye başkanı olan Mansur Yavaş, CHP'yi Gezmiş'in idamından sorumlu tutuyor.

Mansur Yavaş, aktif şekilde üyesi olduğu CHP'yi 'çete' olmakla itham ettiği eski konuşmasında, "Deniz Gezmiş'i, hakim katili Yılmaz Güney'i, terörist Kör Eşber'i ve Yaşar Kemal'i kahraman ilan edip, ülkücüleri mafya ve çete ilan eden azılılara soruyorum. Bu insanlar mı çete, yoksa siz mi çetesiniz?" ifadelerini kullanıyor.

Yavaş'ın bu çok konuşulacak sözlerinin altını çizen Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

"Mansur Yavaş Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na soruyor: "Deniz Gezmiş'i kahraman ilan edenler, çete değil misiniz? CHP'liler harbi cevap istiyorum... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nızla gurur duyuyor musunuz?"