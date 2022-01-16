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Siyaset Melih Gökçek Millet İttifakı'nda favorisini açıkladı
Siyaset

Melih Gökçek Millet İttifakı'nda favorisini açıkladı

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek aday krizinin yaşandığı Millet İttifakı'ndaki favori ismini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 14:12:00 -

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için birden fazla ismin adaylığı konuşulurken Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir yorum geldi.

Gökçek, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'nda favori isminin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu esprili bir dille belirtti.

Gökçek'in bu cevabı sonrası stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

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