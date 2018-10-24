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Melih Gökçek MHP sorularını cevaplamadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, MHP’nin, 2019 yerel seçimlerinde kendisini Ankara’dan aday göstereceği iddiasına ilişkin soruya cevap vermedi

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:09
Melih Gökçek MHP sorularını cevaplamadı

Bursa’da Ulu Camii bahçesinde yıllardır tespih satan, çevresinde ’Tespih Baba’ olarak anılan Hüseyin Kocaman, yaşlılığa bağlı sebeplerden sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doğum gününde ölen Kocaman için Ulu Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile kendisi ile aynı dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Recep Altepe de katıldı. Gökçek’in Kocaman ile yıllar öncesine dayanan tanışıklığı olduğu öğrenildi. 

MHP ile ilgili sorulan soruya cevap vermedi

Gökçek, cenaze namazının ardından aracına giderken, gazetecilerin, MHP’nin, 2019 yerel seçimlerinde kendisini Ankara’dan aday göstereceği iddiasına ilişkin soruya cevap vermedi. Kocaman’ın cenazesi, aile kabristanlığında defnedildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:09
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Tespih Baba
  4. Recep Altepe
  5. Ulu Camii
  6. Bursa Büyükşehir Belediyesi

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