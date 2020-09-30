Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a 'Ankara'da yapılacakların listesini' attı

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Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş’a sosyal medyada yaptığı paylaşımla Ankara’da yapılması gerekenlerin talimatını verdi. Gökçek’in paylaşımı, Yavaş’ın yönetiminden memnun olmayan Ankaralıları tebessüm ettirdi.

Melih Gökçek; sahte senet, usulsüzlük ile adından sıkça söz ettiren Mansur Yavaş’ı, sosyal medya hesabından Ankara’da ‘yapılacak işler’in listesini atarak ti’ye aldı.

Mansur Yavaş'a 'yapılacaklar listesi'

Ankara’da belediye başkanlığına geldiğinden beri yaptıklarıyla değil de yapamadıklarıyla eleştirilerin hedefi olan Mansur Yavaş, her fırsatta 23 yıl Ankara’ya hizmet veren Gökçek’e asılsız iftiralar atıyor. Yavaş’ın bu asılsız iddialarını delillerle çürüten Gökçek ise ‘Ankara’da yapamadıklarıyla’ gündeme gelen Yavaş’ı ti’ye alıyor.

Gökçek, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş’a göndermede bulunarak ‘Ankara’da yapılacakların listesini’ attı.

Yavaş’ın yaptıklarıyla Ankara’nın kaybettiğini vurgulayan Gökçek’in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Gökçek’e Yavaş’ın ‘koltuğu işgal ettiği’ yorumları yapıldı.

İşte o paylaşım:

Yapılacakların listesi: