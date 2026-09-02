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Gündem Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
Gündem

Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Yeniakit Publisher
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Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ifadeye çağrıldı.

Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağrıldı.

Gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesine ilişkin haberlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ağırel de soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla savcılığa ifede vermişti.

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Yorumlar

Dertli

Melih Gökçeke bir şey olmaz..iki haftaya kalmaz dava bile açılmadan takipsizlik kararı verir mahkeme...
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