Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ifadeye çağrıldı.
Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağrıldı.
Gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesine ilişkin haberlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ağırel de soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla savcılığa ifede vermişti.