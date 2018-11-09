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Melih Gökçek iddialar karşısında sessizliğini bozdu: Sanki suç işledik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı MHP ile anılan Melih Gökçek, "Başkanlık konutunu satın aldı" haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Gökçek, "Belediye satışa çıkardı. Biz de arkadaşlarımla konsorsyum kurup aldık" dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 18:31
Melih Gökçek iddialar karşısında sessizliğini bozdu: Sanki suç işledik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Dikmen Vadisi'nde 4 daireden oluşan Başkanlık Konutu'nda oturan Melih Gökçek, başkanlıktan istifa etmek zorunda kaldıktan sonra da konutu boşaltmadı. Konuyla ilgili bugün basında çıkan haberlerle ilgili Gökçek, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Arkadaşlarımla birlikte konsorsyum kurduk"

İşte Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama; "Yaklaşık 20 yıldır lojman olarak oturduğum evi satın aldım. Devlet kanun çıkardı ve lojmanda oturanlara, içinde oturdukları daireyi bedeli karşılığı alma hakkı verdi. Ancak belediye tek tek daire satışı yapacağı yerde 4 daireyi birlikte satışa çıkardı. 4 daireyi alma gücüm olmadığı için eski bir milletvekili arkadaşım ve bir avukat arkadaşımla birlikte konsorsyum kurup (Hukuk dilinde buna iş ortaklığı deniliyor) daireleri aldık. Ben ve eşim tasarruflarımızla içinde oturduğumuz daireyi eşimin adına aldık."

"Sanki suç işledik"

Bahsi geçen haberi gündeme getiren Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e de yanıt veren Gökçek, "Sanki suç işledik" ifadesini kullandı.

İşte Gökçek'in o paylaşımları;

gokcek tweet

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 18:31
  1. Melih Gökçek
  2. MHP
  3. Ankara
  4. melih gökçek twitter
  5. Ankara Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • koraykoray57 dk önce
    Cok Dogru billa... Yahu bu millette hic insaf kalmamis.. Adamcagiz konsorsyum kurmus... Bu gayet normal.. Ne var bunda??Sizi gidi kotu dusunceliler sizi... Bende kuracam bi konsorsyum da acaba hangisinden kesinti yapiyim diye dusunuyorum,ekmekten mi yoksa zeytindenmi...
  • nılgun canıkoglunılgun canıkoglu59 dk önce
    20ay önce istifa ettiniz sorun su, konutu nicin öncesinde terketmediniz?
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