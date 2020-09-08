Melih Gökçek fena ti'ye aldı! Bunlardan korkmayan taş olur
Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek twitter hesabından bir video paylaştı. “Yunan ordusundan korkmayan taş olur” diyen Melih Gökçek, sosyal medyada çok ses getirdi.
1994-2017 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Melih Gökçek sosyal medya hesabından çok ses getirecek bir video paylaştı.
“Yunan ordusundan korkmayan taş olur” başlığıyla Yunan askerlerine ait bir video paylaştı. Paylaşılan videoda etek giymiş Yunan askerlerinin yürüyüş pozisyonunda düştüğü durumu gözler önüne serdi. O kadar eğitim almalarına rağmen yürürken düşen ve komutanları tarafından ayağa kaldırılan askerler, ortaya değişik bir hava kattı.
Ayaklarına giydikleri değişik ayakkabılarla yürümeye çalışan askerler yere düşerek izleyen vatandaşların tepkisini çekti.
İlerleyen dakikalarda Yunan marşı eşliğinde yürümeye çalışan askerler hatalı yürüyüşleri nedeniyle tepkilere neden oldu.