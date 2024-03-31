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Gündem Melih Gökçek, Fatih Erbakan'a ve Süleymancılara seslendi: 'İstanbul'u bu fasıklara teslim ederseniz...'
Gündem

Melih Gökçek, Fatih Erbakan'a ve Süleymancılara seslendi: 'İstanbul'u bu fasıklara teslim ederseniz...'

Yeniakit Publisher
2024-03-31 01:30:00 -
Melih Gökçek, Fatih Erbakan'a ve Süleymancılara seslendi: 'İstanbul'u bu fasıklara teslim ederseniz...'

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçimler öncesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ve Süleymancılara seslendi.

Bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul için yaptığı paylaşım, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de tepkisini çekti.

"Yarın akşam Saraçhane'nin önünde bira içerek kutlama yapacağız, siz de ağlaya ağlaya sahura kalkacaksınız. Kudurun." şeklindeki tepki toplayan sözleri paylaşan Gökçek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ve Süleymancılara ithafta bulundu.

Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"Bu tweeti, sayın Fatih Erbakan'a ve Süleymancı arkadaşlara ithaf ediyorum... İstanbul'u bu fasıklara teslim ederseniz, önümüzdeki 5 yıl yaşanacakların hesabını ahirette görüşürüz..."

İşte o paylaşım:
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