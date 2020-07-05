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Aktüel

Melih Gökçek, Diriliş Ertuğrul'un o sahnesini paylaştı: Gurur verici, seyredin

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından "Gurur verici, seyredin" notunu düşerek Diriliş Ertuğrul dizisinden bir sahne paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 08:44:00 -

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından TRT 1'in bir döneme damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul'a ait bir sahne paylaştı.

Sabah erken saatlerde paylaşımda bulunan Gökçek, diziye ait sahne için "Son sahne... Çok anlamlı ve gurur verici. Seyredin derim." notunu düştü.

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Yorumlar

Cabir

KUL HAKKI YEMEYEN MÜMİNLERE SELÂM OLSUN.
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ReceP

ŞU DÜZYATAN MI YAMUKYATAN MI HER NE B*KSA; GEZİCİLERLE KOLKOLA FOTOLARINI GÖRÜNCE BU FİLİM FIRILDAKLARINA BAKMIYORUM!!!
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