Melih Gökçek, Diriliş Ertuğrul'un o sahnesini paylaştı: Gurur verici, seyredin
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından "Gurur verici, seyredin" notunu düşerek Diriliş Ertuğrul dizisinden bir sahne paylaştı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından TRT 1'in bir döneme damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul'a ait bir sahne paylaştı.
Sabah erken saatlerde paylaşımda bulunan Gökçek, diziye ait sahne için "Son sahne... Çok anlamlı ve gurur verici. Seyredin derim." notunu düştü.