0553 313 94 23

Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim verdi: Ben olmayacaksam o olmalı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, yazdığı kulis yazısında Melih Gökçek'in "Ben olmayacaksam olması gereken isim Mehmet Özhaseki" dediğini iddia etti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:02
Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim verdi: Ben olmayacaksam o olmalı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazısı yazdı. Takan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi desteklediğini söyledi. Gökçek'in "Ben olmayacaksam olması gereken isim Mehmet Özhaseki" dediği iddia edildi.

'Özhaseki'yi desteklerim'

"Melih Gökçek, bir yolunu bulmuş, —aracılar vasıtasıyla-aday gösterilirse Mehmet Özhaseki'yi kesinlikle destekleyeceğini Erdoğan'a söylemiş. Gökçek, yakın zaman içinde hem Devlet Bahçeli'ye hem de Erdoğan'a teşekkür ziyareti de planlıyormuş; 'Devlet Bey'in yaklaşımını ve sonrasında Tayyip Bey'in yaklaşımını iade-i itibar olarak gördüğü için."

"Ben olmayacaksam olması gereken isim Özhaseki'

"Kaynaklarım, bu görüşmelerde doğal olarak Ankara siyasetinin de konuşulacağını ve Gökçek'in Özhaseki aday olursa onun için çalışacağını söyleyeceğini belirtiyor. İktidar partisinde, belediye başkanlıklarında son tabloya genel hatları ile bakalım; Ankara'da Mehmet Özhaseki ismi öne çıkıyor. Melih Gökçek destekliyor. Melih Gökçek, "Ben olmayacaksam olması gereken isim Mehmet Özhaseki" diyor. Buna rağmen, Gökçek, Mehmet Özhaseki'nin de zorlanacağını düşünüyor. Neden? Verilen cevap; "Ankara'ya yönelik özel bir hikayesi yok.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:02
  1. AK Parti
  2. Saray
  3. Ankara
  4. Melih Gökçek
  5. Gökçe
  6. Devlet Bahçeli
  7. Mehmet Öz
  8. Mehmet Özhaseki

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin terk ettiği toplantı sonrası kritik gelişme
    1. Türkiye'nin terk ettiği toplantı..
    2. Kremlin açıkladı! Putin Türkiye'ye..
    3. Sapkınlar TÜYAP kitap fuarında
    4. Belediye başkanına silahlı saldırıda 1..
    5. Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    6. Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki!
    7. Emine Şahin haklı çıktı... Altaylı’nın..
    8. Başkan Baltacı’dan Akit’e ziyaret
    9. Müzikle oynama isteğini reddeden eşini..
    10. Muhtar köylüye sinirlendi, cami..
    11. Protestolar sonuç verdi! O ülkeye..
    12. Polis aracının motoruna sıkışan kediyi..
    13. Pembe elmas rekor fiyata el değiştirdi
    14. Kilis'in Elbeyli ilçesinde ambulansta..
    15. Antalya'da erken portakal hasadı başladı
    16. Hırsızlık yaptıkları yere gidince..
    17. Kargo ile gönderilen buzdolabından..
    18. AK Partili vekil açıkladı! Tren hattı..
    19. Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim..
    20. İşte Koeman'ın en büyük artısı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor