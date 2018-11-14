Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim verdi: Ben olmayacaksam o olmalı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazısı yazdı. Takan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi desteklediğini söyledi. Gökçek'in "Ben olmayacaksam olması gereken isim Mehmet Özhaseki" dediği iddia edildi.

'Özhaseki'yi desteklerim'

"Melih Gökçek, bir yolunu bulmuş, —aracılar vasıtasıyla-aday gösterilirse Mehmet Özhaseki'yi kesinlikle destekleyeceğini Erdoğan'a söylemiş. Gökçek, yakın zaman içinde hem Devlet Bahçeli'ye hem de Erdoğan'a teşekkür ziyareti de planlıyormuş; 'Devlet Bey'in yaklaşımını ve sonrasında Tayyip Bey'in yaklaşımını iade-i itibar olarak gördüğü için."

"Ben olmayacaksam olması gereken isim Özhaseki'

"Kaynaklarım, bu görüşmelerde doğal olarak Ankara siyasetinin de konuşulacağını ve Gökçek'in Özhaseki aday olursa onun için çalışacağını söyleyeceğini belirtiyor. İktidar partisinde, belediye başkanlıklarında son tabloya genel hatları ile bakalım; Ankara'da Mehmet Özhaseki ismi öne çıkıyor. Melih Gökçek destekliyor. Melih Gökçek, "Ben olmayacaksam olması gereken isim Mehmet Özhaseki" diyor. Buna rağmen, Gökçek, Mehmet Özhaseki'nin de zorlanacağını düşünüyor. Neden? Verilen cevap; "Ankara'ya yönelik özel bir hikayesi yok.