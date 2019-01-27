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Melih Gökçek, CHP'nin adayını topa tuttu! Twitter hesabından paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ı soyağacı üzerinden eleştirerek suskunluğunu bozdu.

27 Ocak 2019 Pazar 19:38
Melih Gökçek, CHP'nin adayını topa tuttu! Twitter hesabından paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara Beypazarlı olduğuna dair soyağacını paylaşmıştı. İkna olmayan Ankara'nın eski Başkanı Melih Gökçek, "Mansur Yavaş öz be öz Ankaralı değildir." dedi.

Gökçek: makedonya'dan göçme

Bu paylaşımın üzerine açıklama yapan Gökçek, "Mansur Yavaş öz be öz Ankaralı değildir. Dedesi Makedonya'dan Beypazarı'na göçmüştür. Kendi neslini inkar edip sırf oy için "Ankara'ya Ankaralı Başkan" sloganını kullanmak istismardır. Benimde dedem Kosavalıdır. Akıncı torunu olduğum için gurur duyuyorum. Ceddinden utanma Yavaş." dedi.

 

Özhaseki'ye destek tweetlerini silmişti

AK Parti Ankara'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin adaylığını duyurmuştu.Gökçek de Özhaseki'nin adaylığını olumlu karşılamıştı.

Gökçek, kişisel Twitter hesabında Özhaseki'yi destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Gökçek bir paylaşımında, Özhaseki'nin fotoğrafını paylaşarak "AK Partimizin 60 Belediye Başkan Adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Sayın Özhaseki'ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek, daha sonra katıldığı bir televizyon programında, "Özhaseki'yi destekliyorum. Aday olmasında katkım olmuştur" diye belirtmişti.

Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşirken, Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir adım gelmişti. Gökçek'in sosyal medya hesabından, Mehmet Özhaseki'ye dair attığı tweetleri sildiği görülmüştü.

Gökçek daha sonra katıldığı programda destek tweetlerini, seçim kampanyasına zarar gelmemesi için sildğini belirtmişti. 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 19:38
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Mansur Yavaş
  4. AK Parti
  5. CHP

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