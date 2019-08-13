Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...

Çanakkale, Kütahya, Balıkesir ve İstanbul'da meydana gelen orman yangınları birçok kişinin içini acıttı. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yangınların önemine dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesabından iki farklı anket yaptı.

Melih Gökçek, ilk anketinde takipçilerine 'Kasti orman yangını çıkartanlara ne ceza verilmeli" diye sordu. 12 bin 223 kişinin katılım gösterdiği ankette, yüzde 36 müebbet, yüzde 32 idam cezası, yüzde 23 ile 20 yıl hapis cezası ve yüzde 9 ise 5 yıl hapis cezası verildi. Yaplan araştırmada, vatandaşlar, orman yangınlarına sebep olan kişilerin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmasını istiyor.

Dikkat çeken anket

Gökçek, ikinci anketinde takipçilerine 'Yanan orman yerlerine bina yapılmasına müsaade eden belediye ve kamu kuruluşu yekilileri haindir' sorusunu sordu. 6 bin 982 kişinin katıldığı ankette yüzde 94 ile yüzde 100 katılıyorum cevabı verilirken yüzde 6'lık kısım ise 'katılmıyorum' dedi.