Melih Gökçek: Ankaragücü’nü de kullandın ya helâl olsun

Yerel seçimlerde Ankaragücü’nü destekleyeceğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Melih Gökçek sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melih Gökçek, “Mansur Yavaş... seçim kampanyasının en önemli donelerinden başında ankaragücü geliyordu. Böyle diyordu. Belediye’den ve şirketlerden tek kuruş para aktarmadın. Bu muydu Ankaragüçlülüğün? Bugün “geçmiş olsun” mesajı attın.. Ankaragücü’nü de kullandın ya, helâl olsun sana.” Dedi.