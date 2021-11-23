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Medya Melih Aşık, Hazreti Ömer dönemine kirli dilini uzattı
Medya

Melih Aşık, Hazreti Ömer dönemine kirli dilini uzattı

Tayyip Erdoğan'ın sonunun Muhammed Mursi gibi olabileceğini ima ettiği yazısıyla hatırlanan Melih Aşık, hükümete yakın Milliyet gazetesinde skandal bir yazıya imza attı. İyi Parti'nin bastırdığı afişlerdeki “Ömer’in yolu” temasını eleştiren Aşık, "Adaleti tarihteki binlerce hukukçu ve filozofu bir yana bırakıp Hazreti Ömer’in tam bilinmeyen döneminde aramak da bir başka ilginç fikir tabii!" diyerek Hazreti Ömer dönemine dil uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 15:38:00 -
Melih Aşık, Hazreti Ömer dönemine kirli dilini uzattı

 

Tayyip Erdoğan'ın sonunun Muhammed Mursi gibi olabileceğini ima ettiği yazısıyla hatırlanan Melih Aşık, hükümete yakın Milliyet gazetesinde skandal bir yazıya imza attı. 

İyi Parti'nin bastırdığı ve kentin görünür yerlerine asılan afişlerdeki “Ömer’in yolu” temasını eleştiren Aşık, yazısının devamında ise haddini aşan cümleler kurdu.

Hazreti Ömer'den "Ömer" diye bahsederek büyük bir küstahlık örneği sergileyen Aşık, "Adaleti tarihteki binlerce hukukçu ve filozofu bir yana bırakıp Hazreti Ömer’in tam bilinmeyen döneminde aramak da bir başka ilginç fikir tabii" diyerek de alçaklıkta zirve yaptı. İşte "Bab-ı Âli dinozoru"nun o pespaye yazısının ilgili bölümü:

"İyi Parti iktidar olunca Hazreti Ömer adaleti uygulayacakmış. Afişlerin hepsi birbirinden ilginç. Ve mantığı zorlayıcı. Örneğin bir afişte sol yanda Atatürk, sağ yanda Meral Akşener görünüyor, arada şu sözler yer alıyor:

“Ömer’den ilhamla ‘Adalet mülkün temelidir’ dedi. Kurtuluş Savaşı’nı kazandı. Adil düzen ve hür toplum için Cumhuriyeti kurdu.”

Atatürk, hangi konuşmasında Ömer’den ilham almış da “Adalet Mülkün temelidir” demiş? Kurtuluş Savaşı’nı bunu diyerek mi kazanmış? Cumhuriyet’i adil düzen için mi kurmuş?

Birbirinden kopuk, ne Atatürk ne Cumhuriyet’in ruhunu yansıtan cümleler bunlar. Adaleti tarihteki binlerce hukukçu ve filozofu bir yana bırakıp Hazreti Ömer’in tam bilinmeyen döneminde aramak da bir başka ilginç fikir tabii!"

 

 

 

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