Melet’e yeni köprü

Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Melet Irmağı üzerine yeni bir köprü inşa ediliyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki trafiğin omurgası olan Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Melet Köprüsü üzerine yeni bir köprü için çalışma başlatıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bizzat takip ettiği çalışmalarda, ekipler fore kazık çalışmalarını sürdürüyor. Samsun-Sarp Sahil Yolu üzerinde bulunan ve Samsun-Merzifon- Çorum-Ankara güzergâhlarıyla Türkiye’nin ana ulaşım şebekesine bağlanarak ülke içi ulaşımı sağladığı gibi Türkiye’yi Kafkas ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine, Orta Asya’ya ve Rusya Cumhuriyeti’ne de bağlayan en önemli karayolu güzergâhı olarak da büyük öneme sahip olan yoldaki yeni alternatif köprü, sayısız il ve ilçeye hizmet verecek.

Başkan Güler yakından takip ediyor

Yeni yapılan köprünün ulaşım noktasında büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Melet Köprüsü üzerinde mevcutta çift yönlü olarak biri 67, diğeri 30 yıllık olarak iki köprü bulunuyor. Bu köprülerden birine zarar geldiği takdirde ülke ulaşımı açısından ciddi bir zarar meydana gelebilir. Bu yüzden modern şartlarda yeni bir köprü ihtiyacımız vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonrası, alternatif bir köprü ihtiyacımız olduğunu vurguladık ve projemiz kabul gördü. Ekiplerimiz çalışmaları başlattı. 236 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki yeni köprünün her iki yanında 2,5 metre genişliğinde kaldırım, 8 metre yol genişliği olacak” diye konuştu.

“Köprüyle birlikte, alternatif çevre yolu da hizmete açılacak”

Melet Irmağı üzerine inşa edilen yeni köprüyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları süren Ordu Çevre Yolu’na alternatif güzergâhın da hizmete gireceğini vurgulayan Başkan Güler, “Ordu Çevre Yolu’nu Çelebioğlu Mevkii’nden ayırarak Karapınar Mahallesi Organize Sanayi’nin üst tarafından, yeni köprüyle Dörtyol mevkisine ulaştıracağız. Otoyol standartlarında olacak güzergâhla birlikte, Ordu Çevre Yolu’nu kullanan ağır tonajlı araçlar ve tırlar Karşıyaka Mahallesi’nde yerleşimin yoğun olduğu Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı’nı kullanmayacak ve trafik yükü şehrin dışına verilmiş olacak. Böylelikle çevre yolunun oluşturduğu trafik yükünü, ikinci etap tamamlanana kadar şehrin dışına taşımış olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Güler, yeni köprü ve alternatif çevre yolu güzergâhının yıl sonuna kadar hizmete gireceğini sözlerine ekledi.