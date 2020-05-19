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Melet ırmağı turizme kazandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Melet Irmağı’nı turizme kazandıracaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:04:05 -
Melet ırmağı turizme kazandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Melet Irmağı’nı turizme kazandıracaklarını açıkladı.


Melet Irmağı üzerinde yapılan çalışmaları Genel Sekreter Coşkun Alp ile birlikte inceleyen Başkan Güler, Melet Irmağı etrafında yapılacak çalışmalarla alanı turizm bölgesi haline getireceklerini söyledi. Güler, “Melet ırmağını hem turizme kazandıracağız hem de 4 mevsim yerli ve yabancı turistlerin buraya gelmesini sağlayacağız. Öncelikle ırmak üzerinde mevcut şelaleyi uzatacağız. Daha sonra yapacağımız turistik mekânlarla buranın cazibesini artıracağız. Ekiplerimiz sadece belli bölgeler için çalışmıyor. Melet’in geneli için bir çalışma yürütüyoruz. Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışma neticesinde Melet Irmağı’nın su seviyesini yükselterek teknelerin buraya girmesi sağlayacağız. Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kısa süre içinde hayata geçireceğimiz bu çalışma ilimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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