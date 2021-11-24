  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Melengücceği tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay melengücceği tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Melengücceği tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay melengücceği tatlısı tarifi

Akçakoca Melengücceği Tatlısı Osmanlı Saray mutfağına girmiş lezzetlerden birisidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 20:32:00 - 2021-11-24 20:36:18
Melengücceği tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay melengücceği tatlısı tarifi

Akçakoca Melengücceği Tatlısı İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?

  • 3 su bardağı buğday unu
  • 1 su bardağı süt
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı sıvı yağ (Tercihen Fındık Yağı)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 200 g manda kaymağı
  • 200 g dartı
  • 200 g iç ceviz
  • 100 g çekilmiş iç fındık
  • Yeteri kadar bal
  • ½ paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı ucuyla tuz
  • 1 litre su

Akçakoca Melengücceği Tatlısının Hamuru Nasıl Hazırlanır?

Bir kabın içerisine bir adet yumurta kırılır ve üzerine bir bardak süt ilave edilir. Daha sonra kabın içerisindeki süt ve yumurta karıştırılır. Ardından iki kaşık tereyağı eritilerek ilave edilir. Bu karışımın üzerine bir tutam kabartma tozu, tuz ve bir miktar un ilave edilir. Karıştırma işlemine, hamurumuz elimize yapışmayacak hale ve kulak memesi kıvamına gelinceye kadar devam edilir ve sonrasında hamur dinlenmeye bırakılır. 

Dinlenmeye bırakılan hamurdan mandalina büyüklüğünde alınır ve oklava yardımıyla açılır. Açılan hamurun içine her yerine eşit miktarda gelecek şekilde daha önceden hazırlanan dartı sürülür. Dartıya ilave olarak açılan hamurun içine iç ceviz ve iç fındık da eklenir. Daha sonra hamur rulo haline getirilir ve ortalama iki üç parmak genişliğinde parçalara ayrılır ve iki uç kısmından büzülerek avuç içi büyüklüğüne gelinceye kadar oklava yardımıyla tekrar açılır.

Hazırlanan hamurlar daha sonra sıvı yağda pembeleşinceye kadar kızartılır ve hafifçe süzülerek bal dolu bir kabın içine şerbetini alması içi bırakılır. Burada balın soğuk olması önemlidir. Bu aşamadan sonra bal dolu kabın içinden tekrar hafifçe süzülerek ayrı tabaklara konur. Üzerine istenilen miktarda iç fındık ve iç ceviz serpilir ve manda kaymağı da konularak servis edilir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pentagon resmen duyurdu! Yeni bir UFO hamlesi
Yaşam

Pentagon resmen duyurdu! Yeni bir UFO hamlesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son zamanlarda ‘UFO’ olarak bilinen, tanımlanamayan hava ve cisim olaylarını incelemek için yeni bir birim..
BAE'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım miktarı belli oldu
Ekonomi

BAE'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım miktarı belli oldu

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Türkiye yatırımları için 10 milyar dolarlık bir fon ayırdıkların..
Asgari ücret 4000 TL mi olacak? 2020 asgari ücret ne kadar?
Ekonomi

Asgari ücret 4000 TL mi olacak? 2020 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? soruları yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte merak edilir oldu. Cumh..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay