Meleklerle konuştuğunu anlattı: Ölüp dirildim diyen kadın herkesi şoke etti! Duyan şok oldu! Yok artık dedirtti!

Julie Poole, intihar girişimi sonrası üç gün boyunca klinik olarak "ölü" olduğunu ve melekler tarafından cennete götürüldüğünü iddia etti.

DUYAN ŞOK OLDU! YOK ARTIK DAHA NELER....

işte o haber...

Meleklerin "Zamanın gelmedi" diyerek geri gönderdiğini anlatan Poole, bu deneyimden sonra maneviyatına daha fazla önem verdiğini ve podcastte dinleyicilerini de maneviyatla ilgilenmeye teşvik ettiğini belirtti.

Çocukluk döneminde yaşadığı istismarların etkisiyle intihara sürüklendiğini anlatan Poole, bu olağanüstü deneyimin hayatını nasıl değiştirdiğini paylaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Life After Life podcastine konuşan Poole, çocukluk döneminde fiziksel, zihinsel, cinsel ve duygusal olarak istismara uğradığını ve bu travmaların hayatını derinden etkilediğini dile getirdi. 21 yaşında intihar girişiminde bulunduğunu ve bu olaydan sonra maneviyatla daha fazla ilgilenmeye başladığını anlattı.

MELEKLER İLE KONUŞTU!

Poole, intihar girişiminin ardından üç gün boyunca klinik olarak "ölü" olduğunu ve bu süre zarfında melekler tarafından cennete götürüldüğünü savundu. Poole, "Melekleri etrafımda gördüm ve beni yüksek alemlere götürdüler.

'Eve gidiyorum' dedim ama 'Hayır gitmiyorsun, senin zamanın değil' dediler. Orada ne kadar kaldığımı bilmiyorum ama onlarla tartıştığımı hatırlıyorum. Benim zamanımın daha gelmediğini söylediler" ifadelerini kullandı.

Poole, ölüme yakın deneyiminin hayatını derinden etkilediğini ve bu olaydan sonra maneviyatına daha fazla önem vermeye başladığını söyledi. Poole, podcastte dinleyicileri de maneviyatla ilgilenmeye teşvik etti.