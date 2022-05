Melek Mosso bu kez kadınlara kol kanat geren 'baba', 'amca' ve 'dayı'yı hedef aldı! "O kötü ruhlar"

Soyunmayı 'özgürlük' sanan ve ahlaksızlık çağrısı yapan Melek Mosso isimli şarkıcı, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Bahar Şenliği'nde verdiği konserde yine şov yaptı.

Şarkılarına engel olunuyormuş gibi algı oluşturmaya çalıştı

Eleştirilere cevap veremeyen ve başörtüsünü de diline dolayan Melek Mosso, şarkı söylemeye devam edeceğini ifade ederek sanki şarkı söylemesine engel olunuyormuş algısı oluşturmaya kalktı.

"Rujumun rengiyle, saçımla, başörtümle, kurduğum cümlelerle, üslubumla, herhangi bir şeyle yargılanmadığım bir gelecek hayal ediyorum. Konuşmaktan, şarkı söylemekten, üretmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim" diye konuşan Mosso, yaptığı el hareketini ve ahlaksızlık çağrısını meşrulaştırmaya çalıştı.

Her tepki alan laikçi gibi Melek Mosso da İzmir Marşı söyleyerek M. Kemal Atatürk'ün arkasına saklandı.

Yakın erkek akrabaları hedef aldı! Amaç kadınları yalnızlaştırmak

Münferit olayları bahane ederek sahnede kadına kol kanat geren baba, amca, dayı gibi yakın erkek akrabaları hedef alan Mosso, " 'Babamdı, amcamdı, dayımdı kuzenimdi, en yakın arkadaşımdı' diyerek savunduğumuz o güçler, o kötü ruhlar ileride sizin annenizin, kız arkadaşınızın, karınızın, çocuğunuzun katili olabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

'Kadınları yalnızlaştırmayı amaçlayan' şer odakların sözcüsü Melek Mosso şunları söyledi:

"Özgürlüğün, kadınların, çocukların, hayvanların, yaşlıların sonuna kadar yanındayım. Bunun için konuşmaktan, şarkı söylemekten, üretmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Her zaman yanınızdayım. Rujumun rengiyle, saçımla, başörtümle, kurduğum cümlelerle, üslubumla, herhangi bir şeyle yargılanmadığım bir gelecek hayal ediyorum. Bu geleceği hayal etmekten, umut etmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Her yerde her zaman söylerim. Hiçbir insanın hiçbir kanadın altında durmasına ihtiyaç yok. Hepimiz özgürce kanatlanıp uçmalıyız... 'Babamdı, amcamdı, dayımdı kuzenimdi, en yakın arkadaşımdı' diyerek savunduğumuz o güçler, o kötü ruhlar ileride sizin annenizin, kız arkadaşınızın, karınızın, çocuğunuzun katili olabiliyorlar. Ne olursunuz o insanların önünde durun, ayırt etmeyin."