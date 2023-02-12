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Aktüel Meksika'dan Türkiye'ye gelen köpek, 'Proteo' hayatını kaybetti! Enkaz altında çalışmalarda kahramanlık gösterdi
Aktüel

Meksika'dan Türkiye'ye gelen köpek, 'Proteo' hayatını kaybetti! Enkaz altında çalışmalarda kahramanlık gösterdi

Meksika’dan Türkiye’ye gelen arama-kurtarma köpeği 'Proteo' hayatını kaybetti: Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından Meksika’dan gelen arama-kurtarma ekibinde görev yapan Proteo adlı köpek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 23:51:00 - 2023-02-12 23:58:12
Meksika'dan Türkiye'ye gelen köpek, 'Proteo' hayatını kaybetti! Enkaz altında çalışmalarda kahramanlık gösterdi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Meksika’nın Türkiye’ye gönderdiği arama-kurtarma ekibinde görev yapan Proteo adlı köpek hayatını kaybetti. Meksika Milli Savunma Bakanlığı (SEDENA) tarafından yapılan açıklamada, “Meksika Ordusu ve Hava Kuvvetleri mensupları olarak büyük yoldaşımız Proteo adlı köpeği kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimiz için yürüttüğümüz arama-kurtarma çalışmalarında Meksika ekibinin bir parçası olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışmaların için teşekkür ederiz” denildi.

“UMARIM SENİ ASLA UNUTMAZLAR”

Meksika Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda ise Proteo’nun eğitmeni Villeda’nın afet bölgesinden yaptığı duygusal konuşmada, “Seninle gurur duyduğumu söylemek istiyorum, çünkü sen her zaman güçlü, çalışkan ve asla pes etmeyen bir köpektin. Elimden beni buraya getirdiğin için sana teşekkür etmekten başka bir şey gelmiyor. Maalesef benimle geri dönemeyeceksin, seni hep hatırlayacağım. Umarım tüm Meksika seni her zaman hatırlar, seni asla unutmazlar. Bir gün tekrar görüşeceğiz” dedi.

Meksikalı arama-kurtarma köpeği Proteo’nun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Proteo’nun arama-kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan bir kaza sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Proteo için Meksikalı arama-kurtarma ekibi tarafından tören düzenlendi.

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