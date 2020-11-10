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Dünya Meksika’daki sel felaketinde 9 kişi öldü
Dünya

Meksika’daki sel felaketinde 9 kişi öldü

Meksika’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:08:00 -
Meksika’daki sel felaketinde 9 kişi öldü

Meksika İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta başından bu yana etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda ev, yol, köprü, tarım arazisi ve mahsulün zarar gördüğü açıklandı.

Afetin vurduğu Tabasco'da 9 kişinin öldüğü, yaklaşık 9 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Eyalette binlerce ev sular altında kalırken, Başkan Andres Manuel Lopez Obrador, sel riskini azaltmak için bölgedeki nehir yataklarını temizleyeceklerini söyledi.

Obrador, afet bölgesindeki mağdurlara acil yardım faaliyetlerinin başladığını sözlerine ekledi.

Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde etkili olan Eta kasırgasında hafta sonu 20 kişi hayatını kaybetti.

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