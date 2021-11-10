  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Vitor Pereira' kararı!

Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi sözler: Benim kafam adaletsizliği savunur

Ermenistan yine kaşınıyor! Azerbaycan araçlarına ateş açtılar

Eşcinsel sapkınlardan Ülkü Ocakları ve Alperenler için skandal çağrı

Malatya'da çöken binayla ilgili Vali Baruş'tan flaş açıklama!

Tacizci Yeniçag yazarının davasında sıcak gelişme!

Büyük ikiyüzlülük! Krizin faturasını Türkiye'ye kesmeye kalktılar

Bakanlıktan Eczacı Odası Başkanı Özcan'ın zam oyununa tokat gibi cevap! İlaç firmalarının sözcülüğünü yapmıştı, rezil oldu

Malatya'da çöken binayla ilgili korkunç iddia

5816 sayılı yasanın sopasıyla tanışan Orhan Pamuk'a soruşturma başlatıldı! Kemalist piyanist isyan etti
Dünya Meksika'daki korkunç kazada 12 kişi yanarak yaşamını yitirdi
Dünya

Meksika'daki korkunç kazada 12 kişi yanarak yaşamını yitirdi

Meksika'da yolcu minibüsünün, kamyonla çarpışmasının ardından alev alması sonucu 12 kişi yanarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 04:48:00 -
Meksika'daki korkunç kazada 12 kişi yanarak yaşamını yitirdi

Meksika basınında çıkan habere göre, Chiapas eyaletindeki Palenque Otoyolu'nda, kamyonla çarpışan minibüs alev aldı. Yetkililer, kazada 9'u yolcu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

Minibüsteki yolcuların, şiddetli çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan çıkamadıkları bildirildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Cebelitarık maçı hangi gün? Milli maç hangi kanalda?
Spor

Türkiye-Cebelitarık maçı hangi gün? Milli maç hangi kanalda?

Milli maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Cebelitarık karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Cebelitarık ..
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzman isim uyardı... Altından daha fazla kazandıracak
Ekonomi

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzman isim uyardı... Altından daha fazla kazandıracak

Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Hazırlıklara başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bul..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay