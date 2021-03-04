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Dünya Meksika'da vahşet! Yol kenarında bulundular
Dünya

Meksika'da vahşet! Yol kenarında bulundular

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, yol kenarında 6 cesed bulundu. Cinayeti kartellerin işlediği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 04:35:00 -
Meksika'da vahşet! Yol kenarında bulundular

Meksika basınında yer alan habere göre, Tamaulipas eyaletine bağlı Renyosa kentinde, başlarına kurşun sıkılmış halde 6 kişinin cesedi tespit edildi.

Yetkililer, cinayetlerin uyuşturucu kartellerinin bölge kontrolünü ele geçirmeye yönelik çatışmalarından kaynaklandığını bildirdi.

Tamaulipas eyaletinde faaliyet gösteren "Körfez Karteli" bölgenin en güçlü uyuşturucu çetelerinden biri olarak biliniyor.

Aynı eyalette, Guatemalalı göçmenlerin bulunduğu 19 kişinin cesetleri, 22 Ocak'ta ABD'nin Teksas eyaleti ile Tamaulipas'ı ayıran Rio Grande Nehri yakınındaki Camargo'da bir kamyonetin kasasına yığılmış olarak bulunmuştu

Tamaulipas eyaletinde 2010'da 72 göçmen sınıra yakın San Fernando kasabasında katledilmişti.

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