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Dünya Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında şiddetli çatışma: Çok sayıda ölü var
Dünya

Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında şiddetli çatışma: Çok sayıda ölü var

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 23:51:00 -
Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında şiddetli çatışma: Çok sayıda ölü var

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Valparaiso kentinde, rakip organize suç örgütleri, alan kontrolünü sağlamak amacıyla uzun namlulu silahlarla çatıştı.

Görgü tanıklarına göre, yaklaşık 200 silahlı kişinin saatlerce çatışarak ortalığı savaş alanına çevirdiği bölgede şimdiye kadar 18 ceset tespit edildi.

Bölgeye ordudan da destek alınarak çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaleti, ülkenin en güçlü kartellerini sıklıkla karşı karşıya getiriyor.

Geçen yıl 1065 kişinin öldürüldüğü eyalette, yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 746 olarak kayıtlara geçti.

Meksika’nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile diğer gruplarla savaşıyor.

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