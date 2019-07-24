Meksika'da uçak düştü: Ölüler var Meksika’nın Chihuahua eyaletinin doğusunda bulunan Cuauhtemoc şehrindeki bir tarlaya uçak düştü. Kazada 4 kişi öldü.

Meksika’da küçük uçak tarlaya düştü. Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Meksika’nın Chihuahua eyaletinin doğusunda bulunan Cuauhtemoc şehrindeki bir tarlaya düştü. Yapılan incelemeler sonucunda, uçakta bulunan 3’ü erkek 1’i kadın olmak üzere, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Meksika Sivil Havacılık Kurumu’nun uçağın düşüş nedenini belirlemek için inceleme başlattığı belirtildi.

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