Meksika'da uçak düştü: Ölüler var
Meksika’nın Chihuahua eyaletinin doğusunda bulunan Cuauhtemoc şehrindeki bir tarlaya uçak düştü. Kazada 4 kişi öldü.24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:46
Meksika’da küçük uçak tarlaya düştü. Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Meksika’nın Chihuahua eyaletinin doğusunda bulunan Cuauhtemoc şehrindeki bir tarlaya düştü.
Yapılan incelemeler sonucunda, uçakta bulunan 3’ü erkek 1’i kadın olmak üzere, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Meksika Sivil Havacılık Kurumu’nun uçağın düşüş nedenini belirlemek için inceleme başlattığı belirtildi.
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