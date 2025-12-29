Meksika'da tren faciası! Raydan çıkan vagonlar uçuruma yuvarlandı: 13 ölü, 98 yaralı

  • İSTANBUL
Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde dün gece saatlerinde meydana gelen korkunç tren kazası dünyayı yasa boğdu. Pasifik Okyanusu ile Meksika Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik "Okyanuslararası Tren" (Interoceanic Train), Nizanda kasabası yakınlarındaki keskin bir virajda raydan çıktı. 241 yolcu ve 9 mürettebatın bulunduğu trenin bazı vagonları çarpmanın etkisiyle uçuruma yuvarlanırken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika'da Deniz Kuvvetleri Bakanlığının (Semar) yaptığı açıklamaya göre, 241 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan bir yolcu treni, Oaxaca eyaletinin Nizanda kasabası yakınlarındaki bir virajda raydan çıktı.

 

13 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı kazada yaralılar, sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları için 360 deniz personeli, 20 araç, 4 kara ambulansı, 3 hava ambulansı ve bir insansız hava aracı görevlendirildi.

Semar'ın açıklamasında, ayrıca, "Kurumumuz, Meksika halkının güvenliği ve refahı için hizmet etme taahhüdünü yinelemekte, olayın aydınlatılması amacıyla yetkili makamlarla koordineli şekilde çalışmayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

 

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan dolayı üzüntülerini ifade ederek Deniz Kuvvetleri Bakanı ile İçişleri Bakanlığına bağlı İnsan Hakları Müsteşarı'na olay yerine giderek ailelerle yakından ilgilenmeleri talimatını verdi.

Oaxaca Valisi ve ekibine destekleri için teşekkür eden Sheinbaum, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini kaydetti.

