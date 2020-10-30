Meksika'da toplu mezarlarda 59 ceset bulundu

Ulusal Araştırma Komisyonu başkanı Karla Quintana geçen hafta yaptığı açıklamada, ihbar üzerine yapılan kazılarda şehrin hemen dışında yaklaşık bir kilometre çapında boş bir arsada 52 mezar çukuru bulunduğunu söyledi.

Bölgede şu ana kadar yapılan kazılarda 59 kişinin cesedinin bulunduğunu belirten Quintana, kurbanların çoğunun genç olduğunu ve aralarında çok sayıda kadının da bulunduğunu kaydetti.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Uyuşturucu kaçakçılığı yapan organize suç çetelerinin iktidar mücadelelerine sahne olan Guanajuato, ülkede cinayet oranının en yüksek olduğu devlet olarak biliniyor. Eyaletteki Jalisco uyuşturucu karteli ile komşu eyaletlerdeki Sinaola karteli ve desteklediği yerel çeteler arasında çatışmalar sürüyor.