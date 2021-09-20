Meksika'da şok! Doğum günü partisine hediye paketiyle bomba gönderildi: Ölü ve yaralılar var
Meksika'da doğum günü partisine hediye paketi içinde gönderilen bombanın patlaması sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Meksika'da doğum günü partisine hediye paketi içinde gönderilen bombanın patlaması sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentindeki bir restoranda, doğum günü partisi düzenleyen iş yeri sahibine, içinde bomba tuzaklı hediye paketi yollandı.
Paketin açılmasıyla infilak eden bomba, 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Yetkililer, hediye kutusuna tuzaklanmış bombanın, motosikletle gelen 2 kişi tarafından mekan sahibinin ortağına teslim edildiğini ve kutunun açılmasıyla patlama yaşandığını bildirdi.
Patlamada hayatını kaybedenlerden birinin, doğum günü kutlanan mekan sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.