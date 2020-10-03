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Aktüel Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmada 8 çete üyesi öldürüldü
Aktüel

Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmada 8 çete üyesi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-03 03:57:40 -
Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmada 8 çete üyesi öldürüldü

ANKARA (AA) - Meksika'da polis ile uyuşturucu çeteleri arasında çıkan silahlı çatışmada, 8 çete üyesi öldürüldü, 7 polis yaralandı.

Meksika basınında yer alan habere göre, Durango eyaletine bağlı San Antonio de Pauda kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler ile devriye görevinde bulunan polisler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 8 çete üyesi hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.

Eyalet Savcısı Ruth Medina Aleman, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, polislerin, uyuşturucu çetelerince pusuya düşürüldüğünü ancak saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.








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